Мощь армии Молдовы оценивается в 6 тыс. солдат

Вооруженные силы Республики Молдовы не обладают танками, а также самолетами, и базируются лишь на 6000 активных солдатах и нескольких единицах бронетехники, пишет Newsweek.

Согласно рейтингу Global Fire Power, молдавская армия занимает 105-е место в мире и не отвечает европейским и мировым стандартам.

У Молдовы нет собственных танков, в то же время в непризнанном Приднестровье ежегодно устраивают парад, где танк есть среди прочей техники. Также указано, что в распоряжении воздушных сил Молдовы всего два вертолета и транспортный самолет.

По данным Global Fire Power, на базе сухопутных войск насчитывается шесть тысяч активных солдат, 12 тысяч резервистов, а также 381 единица бронетехники, 25 ракетных установок, девять самоходных пушек и 69 орудий. Военных кораблей у Молдовы нет, говорится в рейтинге.

Однако, намедни советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина бы захватила Приднестровье по щелчку пальцев", но только после обращения Молдовы.