Последнее обновление: 26.04.2022 18:05

Генассамблея ООН обязала членов Совбеза обосновывать применение вето

Категории: ООН Совбез

Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию, которая обязывает проведение заседания ГА всякий раз, когда постоянными членами в Совете Безопасности применяется право вето.

Так, Китай, Франция, Россия, Великобритания и США обладают правом вето на резолюции Совета Безопасности, закрепленным в Уставе ООН.

После принятия резолюции консенсусом, любое применение вето теперь будет сопровождаться заседанием Генеральной Ассамблеи, где все члены ООН смогут изучить и прокомментировать использованное вето.

Резолюция была принята после того, как Россия применила право вето в Совете на следующий день после вторжения в Украину на резолюцию о безоговорочном выводе войск из страны.

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