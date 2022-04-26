Лавров снова грозит миру ядерной войной

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал министр.

Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — добавил Лавров.

Заявления Лаврова прозвучали на фоне проведенных буквально на днях испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Кроме того, через 3 дня после вторжения в Украину Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Глава Минобороны 28 февраля доложил о выполнении приказа, сообщив, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

Тем временем, США в начале апреля отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который был запланирован на 3 марта, в целях недопущения эскалации с Москвой в ядерной сфере, сообщил представитель ВВС США.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил тогда, что Вашингтон не собирается предпринимать какие-либо действия, которые способны быть «неправильно поняты или истолкованы», а США и России следует «держать в уме риск просчета и предпринимать шаги для снижения такого риска».