Последнее обновление: 25.04.2022 07:36

ОБСЕ требует освободить своих сотрудников на востоке Украины

Категории: Россия ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выражает "крайнюю обеспокоенность" по поводу задержания четырех ее сотрудников на территориях, занятых пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

В ОБСЕ потребовали "немедленно освободить людей". Сотрудники мониторинговой миссии работали в Донецке и Луганске.

ОБСЕ сразу после начала российского вторжения эвакуировала из Украины почти 500 сотрудников-иностранцев. Но на месте оставались украинские сотрудники, многие из которых работают в городах, оказавшихся под ударами российских войск.

ОБСЕ развернула миссию на востоке Украины в 2014 году после аннексии Крыма Россией, однако срок ее мандата истек 31 марта этого года, после того как Россия обвинила наблюдателей в предвзятости и не стала продлять разрешение на их работу на границе с непризнанными республиками. В самопровозглашенных "республиках" ДНР и ЛНР ранее потребовали у наблюдателей ОБСЕ покинуть территорию до конца этого месяца. В апреле представители самопровозглашенной ЛНР сообщали о задержании наблюдателей по подозрению в госизмене и "передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам".

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