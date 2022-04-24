Последнее обновление: 24.04.2022 15:41

Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе, а потому Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил, выступая на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает Heute.

Свое заявление он объяснил рядом причин. Одна из них сводится к тому, что есть государства Западных Балкан, которые шли к членств в ЕС гораздо более долгим путем.

Вторая причина, убежден глава МИД Австрии, сводится к тому, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, что должны быть другие модели, чем вступление Украины в ЕС, такие как, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС, поддержав при этом дальнейшее усиление отношений ЕС с Украиной.



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