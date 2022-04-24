Болгария не может поставить оружие Украине из-за пророссийских социалистов

Болгария, самый бедный член Евросоюза, пока не спешит с принятием решения о поставках оружия на Украину из-за разногласий по этому вопросу в правящей коалиции, передает Bloomberg.

В коалицию входят партии «Продолжаем перемены» премьера Кирилла Петкова, «Есть такой народ», Болгарская социалистическая партия (БСП) и «Демократическая Болгария».

Пророссийски настроенные социалисты неоднократно предупреждали, что выйдут из коалиции, если София одобрит поставки оружия Киеву. При этом правоцентристские демократы заявляют, что сделают то же самое, если Болгария откажется от поставок.

Споры в парламенте Болгарии по этому вопросу затянулись, как ожидается, коалиция продолжит обсуждение на следующей неделе, передает РБК.

Болгария производит автоматы Калашникова, другие виды оружия и боеприпасов. Несмотря на это, София пока ограничивалась отправкой Киеву гуманитарной помощи, касок и бронежилетов. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, ранее на этой неделе посетивший Болгарию, заявил, что этого недостаточно. «Если у вас есть шлем и бронежилет, но в руках нет оружия, вы обречены. Таким образом, эта полумера хороша политически, но в основном посыл таков: «Мы хотим, чтобы вы умерли защищенными», — сказал он (цитата по Reuters).

По словам Кулебы, «самый лучший способ приблизить мир сегодня заключается в поддержке Украины», а не в сохранении нейтральной позиции.

Как пишет Euractiv, согласно социологическим опросам, почти 70% граждан Болгарии не хотят, чтобы правительство одобрило поставки Украине оружия, хотя большинство готовы помочь беженцам и отправить гуманитарную помощь. Как заявляют в БСП, в интересах Болгарии — чтобы правительство «не шло против мнения подавляющего большинства» и «не создавало лишних волнений». По словам зампреда партии, бывшего министра иностранных дел Кристиана Вигенина, социалисты поддерживают любую помощь Украине, за исключением поставок летального оружия и боеприпасов, которые он назвал красной линией.

Накануне Петков заявил, что он лично поддерживает оказание военной помощи Украине. «Для меня как Кирилла Петкова, а не как премьер-министра военная помощь — это абсолютно правильно. Но я премьер-министр, у меня есть партнеры по коалиции, у которых есть четкие красные линии, и моя задача — не притворяться самым смелым», — сказал он (цитата по Sofia Globe).

Как отмечает Euractiv, помимо Болгарии, единственным членом НАТО, который не оказал военную помощь Украине, остается Венгрия.

Болгария осудила российское военное вторжение в Украине, поддержала санкции Евросоюза против Москвы и приняла у себя более 90 тыс. украинских беженцев, пишет Reuters.