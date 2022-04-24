ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала как минимум 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, говорится в сообщении организации (данные на 21 апреля).

Как минимум один ребенок умер, 17 детям потребовалась пересадка печени. Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев пришлось на Великобританию (114), еще 13 детей заболели в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, менее пяти — в Ирландии, по четыре ребенка — в Нидерландах и Италии, по двое — в Норвегии и Франции и по одному — в Румынии и Бельгии.

При этом ВОЗ делает оговорку о том, что пока неясно, произошло ли увеличение числа случаев заболевания гепатитом или просто повысилась выявляемость случаев болезни, передает РБК.

В сообщении организации указывается, что распространенные вирусы, вызывающие острый гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и E), не были обнаружены ни в одном из случаев.

При этом у 74 пациентов была обнаружена аденовирусная инфекция. ВОЗ уточняет, что в Великобритании, где зарегистрировано больше всего случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в последнее время наблюдается значительный подъем заражаемости аденовирусами. Об этом же сообщали и Нидерланды.

Первые случаи заражения были выявлены в начале апреля. К 5 апреля в ВОЗ знали о десяти случаях у детей младше десяти лет в центральной Шотландии. К 8 апреля их число по всей Великобритании выросло до 74.