Последнее обновление: 22.04.2022 10:23

Юрий Шевчук отказался выступить в Тюмени в зале с "огромной буквой Z"

Лидеру российской группы ДДТ Юрию Шевчуку запретили выступать в Тюмени без огромной буквы Z в зрительном зале.

Шевчук рассказал об этом на стриме у журналиста Александра Плющева.

«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал Шевчук.

Шевчук высказывался против войны и давно критикует Владимира Путина, поэтому на площадке с военной символикой ДДТ играть отказалась.



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