Индия отказалась принимать самолеты Японии для доставки грузов беженцам с Украины

Правительство Индии отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев.

В Токио это официально объясняют недостатком координации, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники, передает ТАСС.

Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН предполагалось использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Нью-Дели, как сообщается, на рабочем уровне не возражал против такого варианта, однако 20 апреля ответил твердым отказом.

В правящей Либерально-демократической партии Японии, по данным Kyodo, такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Японским властям в результате придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев, отмечает агентство.