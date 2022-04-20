Российские и белорусские теннисисты официально отстранены от Уимблдона

Теннисистам из России и Беларуси запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году, сообщается на сайте соревнования.

"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", - отмечается в заявлении.

Согласно релизу, такое решение принято в связи с военным вторжением России в Украину.

Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт отметил, что, если геополитическая обстановка к июню изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение, передает Интерфакс.

В прошлом месяце с предложением отстранить российских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.