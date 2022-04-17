Последнее обновление: 17.04.2022 17:40

В Украину из Польши вернулось больше людей, чем выехало

Согласно данным пограничной службы Польши, в минувшую субботу впервые с начала войны большее число людей въехали в Украину (22 тыс.), чем покинули ее (19,2 тыс.).

Большинство возвращаются всего на несколько дней повидать родственников и стараются не отъезжать далеко от границы. Но есть и те, кто намерены остаться дома, хотя власти предупреждают, что это по-прежнему небезопасно.

По данным ООН, около 4,8 млн граждан Украины покинули страну после российского вторжения 24 февраля. Более 650 тыс. с тех пор вернулись в Украину.

Более 7 млн стали вынужденными переселенцами в границах страны.



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