Турция начала военную операцию «Коготь-Замок» против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака, сообщили в пресс-службе турецкого Минобороны.

«В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов, ликвидации терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности наших границ, в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций против террористических целей на севере Ирака (в так называемых районах Метина, Зап и Авасин-Басян) была начата операция «Коготь-Замок», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в операции задействован спецназ и военно-воздушные силы. Турецкая авиация обстреляла укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабов, принадлежащих РПК, передает РБК.

В Минобороны Турции отметили, что целью данной операции являются «только террористы» (Рабочая партия Курдистана признана террористической в Турции и ряде других стран).

В апреле 2021 года турецкая армия проводила еще одну военную операцию на севере Ирака против РПК. Тогда в операции участвовал турецкий спецназ. Военные нанесли авиаудары по позициям повстанцев, передавало Минобороны Турции.

РПК была основана в 1978 году. Движение выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. При этом власти страны считают организацию террористической. Деятельность РПК развернута на территории еще двух стран, где в большом количестве проживают курды, — в Сирии и Ираке.