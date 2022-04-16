ФРГ увеличила военные расходы на €2 млрд для помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь, больше 1 млрд направят Украине, сообщил немецкий телеканал ARD.

Информацию в Twitter подтвердил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Сообщения СМИ верны: поправки к бюджету предусматривают увеличение дополнительной военной помощи на €2 млрд. Средства пойдут в основном в пользу Украины. Канцлер давно потребовал это», — написал Линднер.

По данным ARD, еще €400 млн из выделенной суммы предназначены для Европейского фонда мира, который также закупает оружие для Украины, и еще €400 млн направят другим странам. Каким именно телеканал не уточняет, передает РБК.

Ранее Германия отказывалась от поставок на Украину оружия и обещала оказывать Киеву только экономическую поддержку. 22 февраля Шольц называл эту позицию ФРГ «неизменной». Однако с началом российского военного вторжения Берлин пересмотрел свое отношение к вопросу.