Премьер Литвы назвала ошибку Запада по отношению к Путину

Премьер- Литвы Ингрида Шимоните в интервью на Žinių radijаs сказала, что Путина нельзя оценивать "с точки зрения западной демократии".

"Думают, что Путина можно оценивать с точки зрения западной демократии. То есть думать, что он чем-то похож на нас – ему надо сохранить какое-то лицо, создать какие-то условия для отступления. На самом деле надо терпеливо и последовательно объяснять даже очень уважаемым политикам, которые давно на Западе находятся в политике, что у Путина нет никакого лица. Нет никакой необходимости беречь его», - заявила Шимоните, передает Delfi.lt.

«Мы не должны оценивать его по себе, зная, что нам надо участвовать в выборах, у нас есть оппозиция, СМИ, которые нас критикуют, выступают с вопросами. Это ошибка мышления", – добавила она.

По ее словам, она сожалеет, что такая ошибка все еще существует.

"Может, это страх столкновения с реальностью", – предположила премьер.

Она констатировала, что мир уже никогда не станет таким, каким был до 24 февраля, когда Россия начала войну в Украине. И все нынешние перемены необратимые.