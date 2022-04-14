Последнее обновление: 14.04.2022 08:49

Премьер Канады назвал зверства российских оккупантов в Украине геноцидом

Премьер Канады Джастин Трюдо назвал геноцидом действия российских военных в Украине и способы ведения Россией войны.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей говорят и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо, передает УНН со ссылкой на NDTV.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.



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