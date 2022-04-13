Кипр лишил гражданства четырех российских олигархов и их семьи

Правительство Кипра решило лишить гражданства четырех российских олигархов и членов их семей – всего паспорта заберут у 21 человека. Об этом сообщает издание Phileleftheros.

Решение по россиянам, получившим гражданство Кипра по схеме "золотых паспортов" в течение последних 10 лет, было принято после их попадания в санкционный список ЕС.

По информации издания, принято решение о лишении статуса гражданина Кипра Михаила Гуцериева (друга Лукашенко - ред.), Александра Пономаренко, Вадима Московича, Алексея Кузьмичева и членов их семей.

Указанные олигархи принадлежат к ближнему кругу президента РФ Владимиру Путину.

Четверо олигархов получили кипрское гражданство в период с 2013 по 2019 год.