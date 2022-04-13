Беларусь исключили из Болонского процесса

Приостановлено право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе. Об этом написал в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования", - написал Шкарлет.

По его словам, основой для такого решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.