Беларусь представит Роскосмосу не менее 20 кандидатов для полета в космос

Беларусь представит не менее 20 кандидатов для полета в космос к середине июня, сам полет может состояться осенью 2023 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы договорились, что 15 июня белорусская сторона представит не менее двух десятков кандидатов для отбора в отряд космонавтов. Это будут молодые мужчины, молодые женщины, кто-то из них будет военным летчиком, кто-то гражданским пилотом, кто-то будет просто ученым», — сказал Рогозин, которого цитирует ТАСС

Из 20 человек отберут двоих — основного космонавта (или космонавтку) и дублера. Руководитель «Роскосмоса» уточнил, что полет пройдет в рамках Федеральной космической программы. «То есть он не иностранец, мы его воспринимаем в отряде космонавтов как своего будущего профессионального коллегу», — отметил глава корпорации.

Будущий полет космонавта из Беларуси Рогозин назвал «первой ласточкой того, что пилотируемая космонавтика становится общей для Союзного государства».