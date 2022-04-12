Германия может отстранить Индию от участия в саммите G7

Германия обсуждает, стоит ли приглашать премьера Индии Нарендру Моди на саммит G7, который она проводит в июне, учитывая нежелание индийских властей осуждать действия России за вторжение в Украину.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Германия собирается включить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей на встречу в Баварии, но вопрос об участии Индии остается открытым.

Индия была в списке, составленном до начала войны в Украине, и окончательное решение еще не принято.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет завершен.

"Канцлер неоднократно давал понять, что хотел бы, чтобы к санкциям присоединилось как можно больше международных партнеров", - сказал Хебестрайт.

Индия входит в число стран, которые воздержались во время голосования в ООН за отстранение России от Совета ООН по правам человека и не ввела санкции против Москвы. Страна является крупным покупателем российского оружия, которое, по их словам, необходимо для сдерживания соседей Китая и Пакистана.