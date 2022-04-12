Путин хочет снова осваивать Луну

Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс "Луна-25", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25", - сказал он сегодня на космодроме Восточный.

"Нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии и медицины", - добавил Путин.

"Нашу программу лунную будем осуществлять", - сказал Путин. Он напомнил, что программа "Луна-25" должна быть реализована в третьем квартале этого года. Обращаясь к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, президент спросил: "Успеем?" Рогозин ответил: "Должны". "И дальше будем работать", - пообещал президент РФ.

"Луна-25" – часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а потом – орбитальный аппарат, передает Интерфакс.

Целью проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны – не менее одного земного года.