В Бельгии выявили первый случай заражения новой версией "омикрона"

В Бельгии зарегистрирован первый случай новой версии штамма коронавируса "омикрон", названной BA.4, объявили в понедельник вирусологи Лёвенского католического университета Марк Ван Ранст и Пьет Маас.

"Вирусы накапливают мутации, они так делают всегда. Новые версии еще будут появляться", - приводят бельгийские СМИ слова Ван Ранста, передает Интерфакс.

Эксперт пояснил, что "предпочитает подверсии "омикрона", чем совсем новые варианты" коронавируса.

В публикациях сообщается, что версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 "омикрона" еще не обнаружена.

Отмечается также, что появление версий штамма "омикрон" в ряде государств не привело к значительному росту заражений, госпитализаций или летальных исходов.