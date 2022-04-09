Последнее обновление: 09.04.2022 21:10

Страны мира собрали более 10 млрд евро для гуманитарной помощи Украине

Участники международной конференции "Stand Up For Ukraine" в Польше пообещали направить в Украину гуманитарную помощь на 10,1 млрд евро.

В числе принявших участие в конференции доноров – правительства разных стран, компании и банки; организаторами выступили Еврокомиссия, Канада и международная гуманитарная организация Global Citizen, передает BBC.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководство Европейского союза пожертвует Украине и странам, принимающим беженцев оттуда, 1 млрд евро. Из этой суммы 600 млн должны пойти на организацию помощи беженцам в самой Украине, а еще 400 млн - в тех странах, которые их принимают.

Больше всех украинских беженцев пока приняла Польша - 2,6 млн человек, или около 60% от общего числа.



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