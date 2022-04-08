Президент Сербии жалуется на шантаж со стороны ЕС

Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за шантажа со стороны ЕС, заявил президент республики Александр Вучич.

По его словам, страна с самого начала хотела воздержаться, но в таком случае она столкнулась бы с давлением с обеих сторон, сообщает РБК со ссылкой на сербские СМИ.

Евросоюз, утверждает Вучич, отложил решение по импорту нефти до 18:00, «чтобы посмотреть, как Сербия проголосует» за приостановку членства России в Совете по правам человека на сессии Генеральной ассамблеи ООН (началась в 16:00). Глава государства отметил, что в скором времени будет решаться вопрос, сможет ли Сербия импортировать нефть после 15 мая.

«По решению ЕС мы можем импортировать нефть до 15 мая откуда угодно, потом нельзя, потому что «Газпром» является мажоритарным владельцем НИС», — пояснил президент. «Они не могут шантажировать меня, но они шантажируют страну», — отметил он.

Вучич назвал Сербию «единственной страной», которая не ввела никаких санкций против семей российского руководства и компаний. Он добавил, что Белград сохраняет курс на вступление в Евросоюз (имеет статус кандидата), но не отворачивается от друзей.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. «За» проголосовали 93 государства, «против» — 24, 58 воздержались.

«Против», помимо самой России, высказались Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.