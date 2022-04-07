Европарламент принял резолюцию с призывом запретить нефть и газ из России

Европарламент принял резолюцию, где попросил ввести эмбарго на российские энергоносители, соответствующая резолюция была принята на заседании 7 апреля.

«Члены Европарламента призывают к дополнительным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа», — говорится в документе. Резолюция была принята 513 голосами, 22 депутата выступили против, 19 — воздержались.

В Европарламенте отметили, что это решение должно сопровождаться разработкой плана по энергетической безопасности Европы, а также возможного снятия ограничений в случае, если Россия «предпримет шаги по восстановлению независимости и суверенитета Украины».

Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят обязательный к исполнению характер, передает РБК.

ЕС согласовывает пятый пакет санкций против России, его планируется ввести до 8 апреля. Еврокомиссия предложила включить в этот пакет запрет на ввоз из России угля на сумму €4 млрд в год, а также древесины, цемента и морепродуктов.

Однако послы ЕС не смогли согласовать новые санкции на прошедшей накануне встрече, писал Reuters. Так, по его сведениям, не удалось решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на экспорт угля на уже подписанные контракты. Позднее агентство сообщило, что полный запрет на импорт российского угля планируется ввести в середине августа, а не в июле, как планировалось. Это связано с «давлением Германии».