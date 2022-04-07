США предостерегают Индию от сотрудничества с Россией

Советник президента США Джо Байдена по экономике Брайан Диз, заявил, что Вашингтон предостерег Индию от слишком тесного сотрудничества с Россией.

По словам Диза, возглавляющего американский Национальный экономический совет, дальнейшее стратегическое сотрудничество с Москвой может дорого обойтись индийским властям: последствия такого взаимодействия будут "значительными и долгосрочными", передает BBC.

"Безусловно, в некоторых аспектах мы разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения", - добавил он.

Индия является крупнейшим импортером российских вооружений и, в отличие от большинства других стран, отказалась вводить санкции в отношении Москвы.