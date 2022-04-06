Последнее обновление: 06.04.2022 15:08

ЕС готовит запасы снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов

Европейская комиссия сообщила, что начала операцию по созданию запасов, чтобы усилить свою защиту от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

ЕС увеличит свои запасы защитного снаряжения, средств для дезактивации, лекарств и вакцин, которые могут оказаться полезными в случае химических, ядерных или биологических инцидентов, заявили в Еврокомиссии.

"Мы принимаем конкретные меры, чтобы повысить готовность Европы перед лицом потенциальных угроз", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

ЕС создает два отдельных резерва: один для защитного снаряжения, лекарства и вакцин от так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных угроз; и второй для дезактивационных материалов, которые будут использованы для обеззараживания людей, инфраструктуры, построек или транспортных средств.

ЕС уже начал использовать резервы для помощи украинцам, которые пострадали от вероятного ядерного облучения после боев у атомных станций после вторжения России в Украину.

Через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании в Украину уже доставлено почти 3 миллиона таблеток йода.



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