Машина врезалась в ворота посольства России в Румынии и загорелась

Легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Румынии и загорелся, водитель погиб, сообщает телеканал Digi 24.

«Пожар произошел в среду утром возле посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание. В результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — передает канал.

На место аварии прибыли пожарные, огонь уже потушили. Пассажиров в салоне автомобиля не было.

По данным источников телеканала, после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. В ответ тот отказался и что-то выкрикнул, после чего началось возгорание, передает РБК.

Полиция допрашивает охранника посольства, движение в районе, где расположено здание, перекрыли.

Скорость, с которой ехала машина, была настолько высокой, что та смогла прорваться через ограждение, сообщает телеканал. По его информации, посольство дополнительно оградили на фоне протестов, которые проходили у здания в течение нескольких последних недель. Собеседники Digi 24 не исключают, что погибший мог врезаться в ограждение преднамеренно.

По данным портала News.ro, накануне у здания посольства прошла акция протеста из-за боевых действий на Украине. В ночь на 3 апреля украинские власти и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи Киевской области, на которых были видны тела людей. Агентство Reuters сообщало, что это мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук сказал AFP, что попавших на кадры застрелили, а в братских могилах похоронены еще 280 человек.