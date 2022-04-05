США намерены просить ООН об исключении России из Совета по правам человека

США Вашингтон обратятся к Генеральной ассамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека, заявила в понедельник в ходе визита в Румынию посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд,

У Генассамблеи есть право приостановить членство в Совете по правам человека ООН любой страны, систематически и грубо нарушающей эти права. Для этого нужно собрать две трети из 193 голосов.

“Участие России в Совете – это фарс, - заявила Томас-Гринфилд. – Это неправильно, вот почему мы считаем, что пришло время Генеральной ассамблее проголосовать за ее исключение”.