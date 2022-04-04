Кремль отвергает причастность РФ к убийствам в украинской Буче, факты говорят об обратном

Россия категорическим образом отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также сообщил, что Россия выступает за обсуждение ситуации в Буче на самом высоком уровне.

"Мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была наша инициатива рассмотреть эту тему на Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована", - сказал он.

"Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная", - продолжил Песков.

Он заявил, что Кремль не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче мирными жителями, так как в них присутствуют подлоги и фейки.

"Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению", - сказал Песков. - "Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков".

"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений", - добавил он.

Внимание Пескова также обратили на то, что журналисты международных СМИ присутствовали в Буче и в своих репортажах использовали снятые лично видеоматериалы. У него поинтересовались, считают ли также в Кремле эти видео фейковыми.

Пресс-секретарь президента заявил, что не знает, о каких видео его спрашивают. Услышав, что речь идет о кадрах, снятых корреспондентом BBC, Песков сказал: "Я не знаком с этим репортажем. Мы говорим о тех кадрах, которые легли в основу тех обвинений, которые начали звучать".

«Фактологию» подробно расписали журналисты того же BBC, репортажи которого Кремль категорически оставляет без внимания.

Россия утверждает, что ее войска оставили Бучу еще 30 марта, а тела появились якобы только через четыре дня после того, как город покинули военные. И это неправда.

В воскресенье 3 апреля Россия заявила, что ее военные полностью покинули Бучу еще 30 марта. Однако еще 1 апреля телеканал "Звезда" российского министерства обороны со ссылкой на командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина сообщил, что "российские морпехи осуществляют зачистку населенных пунктов" по направлению Гостомель - Буча - Озера "с дальнейшей задачей закрепиться в них". Сообщение об этом до сих пор доступно на сайте агентства Интерфакс (https://www.interfax.ru/world/832562).

Российские официальные СМИ обязаны черпать информацию о происходящем в Украине из заявлений министерства обороны; именно на него в тот же день, 1 апреля, ссылалась "Российская газета (https://rg.ru/2022/04/01/morpehi-i-desantniki-zahvatili-v-kievskoj-oblasti-oruzhie-inostrannogo-proizvodstva.html)".

Только к вечеру этого дня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что город освобожден (https://t.me/bucha_city/7593%D0%AF%D0%BA) (правда, по ссылке он говорит, что это случилось днем ранее - 31 марта). Корреспонденты BBC смогли попасть в город (https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60970818)также (https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60970818) 1 апреля.

Таким образом уход российских военных из Бучи именно 30 марта не подтверждается независимыми источниками.

Кроме того российские военные утверждают, что первые видеокадры с телами на улицах Бучи появились "только на четвертый день" после ухода войск, то есть 3 апреля. Это тоже не так, они появились днем раньше.

Первые кадры с телами на улицах города появились 2 апреля, когда в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

Корреспонденты BBC, как уже сказано, лично видели и показали примерно 20 тел мирных жителей в Буче и рядом с ней уже 1 апреля (https://www.youtube.com/watch?v=HNTPyAsMmxs), когда наши корреспонденты впервые побывали в городе.

Американская частная спутниковая компания Maxar опубликовала спутниковый снимок Бучи от 31 марта. На снимке - церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче.

В Maxar отмечают, что на фотографии видна траншея длиной около 15 метров. Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о том, что в Буче на территории одного из храмов обнаружена "братская могила".

В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.