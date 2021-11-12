Белорусский образовательный стартап впервые вышел в полуфинал мирового конкурса GESAwards

Приложение TeenUp, разработанное в Беларуси, стало полуфиналистом крупнейшего в мире соревнования образовательных технологий Global EdTech Startups Awards (GESAwards).

Приложение TeenUp - образовательная платформа, которая помогает ученикам младших классов получить помощь старшеклассников (тьюторов) в учебе и снимает ряд барьеров в образовании. Например, решает проблему доступа к услугам репетитора небогатых семей, помогает справится со школьным буллингом и дает возможность уменьшить разрыв в качестве образования между крупными городами и отдаленными поселками и деревнями.

Всего в конкурсе участвует свыше 3500 образовательных стартапов более чем из ста стран мира. Представитель Беларуси впервые претендует на выход в финал.

Конкурс GESAwards проводится с 2014 года с целью развития международного сотрудничества в сфере Edtech.

Мировой рынок EdTech в 2020 году оценивался в $227 млрд с прогнозом роста до $404 млрд в 2025 году. Уже сегодня в мире насчитывается более 20 компаний-«единорогов» в сфере образовательных технологий, ожидается, что через три года их станет более ста.