Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России, пишет Times.

Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, передает BBC.

Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против Москвы в ближайшие дни. По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент Владимир Путин и те, кто его поддерживает.