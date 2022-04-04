Вучич объявил о своей победе на выборах президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей победе на выборах главы государства, сообщили сербские СМИ.

По данным Республиканской избирательной комиссии, по состоянию на 1 час ночи за действующего президента проголосовали 66,15% избирателей, а за основного соперника Вучича — Здравко Поноша из оппозиционной коалиции «Единство ради победы Сербии» - 12,52%. Всего в президентских выборах участвовали восемь кандидатов.

Вучич — кандидат от коалиции «Александр Вучич: вместе можем все!», в которую входят его Сербская прогрессивная партия вместе с Социалистической партией Сербии и «Союзом венгров Воеводины». Она одержала победу на парламентских выборах, которые также прошли 3 апреля.

По данным Вучича, коалиция заручилась поддержкой 44% избирателей, а ее основной соперник, оппозиционная коалиция из десяти партий «Единая Сербия», — 13,6%. По данным избиркома, у «Вместе можем все!» 48,69%, у «Единой Сербии» — 9,22%.

В 2017 году Вучич выиграл выборы с результатом 55,08% голосов. В мае он принес присягу и возглавил страну. До этого он занимал пост премьер-министра.