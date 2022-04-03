Почти 300 гражданских похоронены в "братской" могиле в украинском Буче

После освобождения украинского города Буча в братских могилах уже похоронили 280 человек, сообщил мэр города Анатолий Федорук.

"В Буче мы уже похоронили в братских могилах 280 человек", - сообщил AFP по телефону Федорук, отметив, что По его словам, улицы сильно разрушенного города усеяны трупами.

Федорук сказал, что всех этих людей расстреливали, убивали в затылок. По его словам, жертвами были мужчины и женщины, а среди погибших он видел 14-летнего мальчика. На многих телах были белые повязки, чтобы показать, что они безоружны.

"На улицах города до сих пор стояли автомобили, в которых "погибли целые семьи: дети, женщины, бабушки, мужчины", - сказал Федорук.

По его словам, некоторые из жертв пытались пересечь реку Бучанку на подконтрольную Украине территорию и были убиты.

"Это последствия русской оккупации", - сказал он.

Федорук также сказал, что точное число убитых станет известным после того, как саперы дадут им зеленый свет через три-четыре дня.

В свою очередь, советник главы Офиса Михаил Подоляк сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"

Чиновник добавил, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа: "Дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами".

Украинские войска восстановили контроль над Бучей. Город был недоступен почти месяц, поскольку его удерживали русские войска. Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.