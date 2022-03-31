Последнее обновление: 31.03.2022 19:25

В ООН создали комиссию для расследования военных преступлений в Украине

Председатель Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас создал международную независимую комиссию, которая будет расследовать военные преступления в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Эрик Месе из Норвегии, Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины (омбудсмен по правам человека) и Пабло де Грейффа из Колумбии (докладчик по вопросам пропаганды правды, справедливости, возмещения ущерба и гарантий неповторения) назначены независимыми членами комиссии. Возглавит ее Месе. Это бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший президент Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии.

Комиссию, созданную на первоначальный срок в один год, попросили "установить факты, обстоятельства и первопричины любых подобных нарушений и злоупотреблений", а также дополнить, консолидировать и расширить работу мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

Следственный орган также попросил установить лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине, для привлечения их к ответственности.



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