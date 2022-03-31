Последнее обновление: 31.03.2022 16:45

Российские хакеры совершили атаки на объекты НАТО – Google

Компания Google заявила, что хакерская группировка из России, известная как Coldriver или Callisto, атаковала тренировочные центры НАТО и военные организации ряда восточно-европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

Кибератаки выявило подразделение Google по анализу угроз.

"Впервые TAG зафиксировала атаки Coldriver, целью которой стали военные органы нескольких стран Восточной Европы, а также Centre of Excellence НАТО", – говорится в сообщении.

Хакеры попытались с помощью фишинга украсть пользовательские данные, такие как пароли, логины и данные кредитных карт, сообщили в Google.

Компании неизвестно, были ли атаки успешными: хакеры использовали новые адреса Gmail. Но успешных фишинговых атак на самих аккаунтах почтового сервиса зафиксировано не было.

По данным СМИ, группировка Coldriver ответственна за несколько атак на неназванные неправительственные организации в США, украинского военного подрядчика и военный орган неназванной балканской страны.



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