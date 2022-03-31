Украина договаривается, чтобы представители МАГАТЭ находились на АЭС

Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники этой организации находились на украинских атомных станциях. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в видеообращении.

«Отдельно хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях. Это должно способствовать дополнительной безопасности наших АЭС и продемонстрирует открытость Украины в таких важных вопросах», - сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

По его словам, уже есть договоренности о получении разного оборудования для ядерных объектов в качестве международной помощи.

Ранее генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси допустил присутствие инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС в условиях войны.