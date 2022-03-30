Последнее обновление: 30.03.2022 18:59

Словакия потребовала сократить на 35 человек персонал посольства России

Власти Словакии потребовали сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников.

В МИД Словакии был вызван посол России, которому была вручена дипломатическая нота с уведомлением об этом решении, сообщает ТАСС.

В посольстве РФ подтвердили вызов посла в МИД Словакии. "Можем подтвердить, что в среду посол России в республике Игорь Братчиков был в Министерстве иностранных и европейских дел Словакии", - сказали в диппредставительстве. Других комментариев, в том числе по вопросу предстоящего сокращения штата, предоставлено не было.

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