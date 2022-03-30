Парламент Канады поддержал безвиз с Украиной

Большинство членов парламента Канады поддержали отмену визового режима с Украиной, говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады.

«Мы призываем правительство Канады ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки», - говорится в сообщении.

Кроме этого, депутаты рекомендуют правительству "увеличить количество персонала», который будет заниматься вопросами мигрантов, передает УНН.

Также в принятом документе правительство призывают “поддержать украинцев и других жителей страны, пострадавших от конфликта”.

“Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, что является явным нарушением международного права”, - отмечается в отчете.