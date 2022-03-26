Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, сообщает Минобороны РФ.

«С 24 по 25 марта Вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — говорится в сообщении министерства.

По подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух нанесено четыре удара беспилотниками «Байрактар ТБ-2».

Россия призывает Азербайджан отвести войска. Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии: "Заявление Минобороны РФ противоречит сути двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года".

Секретарь СНБО Украины Данилов, комментируя текущую ситуацию в Нагорном Карабахе отметил, что Украине помогло бы открытие других фронтов, которые бы отвлекали Россию.

"Если бы и Приднестровье, и Грузия, и все бы на сегодняшний день занимались возвращением своих территорий... Более того, я могу сказать, что Польша - пока не на официальном уровне - уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, что уничтожать наши города и села, убивать наших детей, женщин", - сказал Данилов.