Последнее обновление: 25.03.2022 15:28

Латвия собирается прекратить покупать энергоносители в РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна планирует прекратить импорт российских энергоносителей. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, это четкое решение, хотя определенных расходов в связи с подобным решением не избежать.

"Нам нужно заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", – добавил Левитс.

Он также выступил против российского требования платить за газ в рублях. По его словам, если РФ будет настаивать на этом при ближайшей оплате, у его страны достаточно резервов, чтобы отказаться от российского газа.

"Платить за газ в долларах или евро лучше, чем платить кровью, как это делают украинцы", - отметил Левитс.



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