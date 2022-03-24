Страны НАТО решили еще на год оставить Столтенберга генсеком

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год, поскольку союзники согласились продлить его срок из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Официально об этом шаге планируют объявить на внеочередном саммите лидеров стран-членов НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в четверг. Однако, по словам двух западных чиновников, продление срока Столтенберга уже согласовали все союзники.

Таким образом Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, останется в должности генерального секретаря после сентября, когда срок его полномочий должен истечь.

Столтенберг занимает должность с 2014 года и он уже дольше всех находится на посту генсека НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности продления его полномочий в четверг утром, Столтенберг сказал, что оставит это решение на рассмотрение 30 лидеров стран НАТО.