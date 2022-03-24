Латвия внесла в "черный список" 25 россиян за поддержку агрессии РФ против Украины

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список нежелательных лиц 25 российских культурных деятелей за поддержку агрессии россии против Украины и за пропаганду войны.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на Министерство иностранных дел, передает УНН.

В список попали: Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Виктор Полаков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев Виталий Локтев Александр Ерохин Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов Алексей Тарасов Павел Сучков Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов.

Ранее Министерство культуры призвало добавить более 20 человек в список нежелательных лиц, которые приняли участие в "празднике" в "Лужниках" к годовщине оккупации Крыма.

В МИД объяснили, те, кто внесен в список нежелательных для Латвии лиц, оправдывают и пропагандируют войну России в Украине.