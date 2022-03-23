Клиринговые центры остановили платежи в Россию по евробондам

Российские инвесторы в марте не получили выплаты по евробондам российских эмитентов, пишет «Коммерсантъ».

Источник газеты в крупной российской управляющей компании сообщает, что выплаты от клирингового центра Euroclear, которые должны были поступить в национальный расчетный депозитарий (НРД), не приходят с начала прошлой недели. Источник в крупной брокерской компании утверждает, что в НРД не пришли деньги после выплаты купона по суверенным евробондам, а также средства от погашения евробондов «Роснефти».

На сайте НРД говорится, что проведение выплат доходов, которые поступают на счет НРД в Euroclear, не производится «до получения Euroclear разъяснения порядка применения новых нормативных актов от регулирующих органов». После снятия ограничения доходы будут перечислены в стандартном режиме. То же самое указывается и в отношении Clearstream.

В Национальном расчетном депозитарии «Коммерсанту» подтвердили, что задержки возможны только по платежам, которые идут через международные депозитарии. Там уточнили, что это может быть вызвано переходом на ручную обработку поручений, связанных с российскими компаниями, или необходимостью получить разъяснения от регулирующих органов по работе с такими поручениями.

Euroclear хочет убедиться, что выплаты не поступят физлицам и юрлицам, находящимся под санкциями.

22 марта Evraz, который в этом же месяце произвел выплаты по облигациям, сообщил, что купоны были заблокированы банком-корреспондентом Societe Generale New York. В компании связали это с санкциями Великобритании в отношении Романа Абрамовича, у которого 28,64% компании, передает РБК.

В начале марта российские брокеры сообщили, что западные контрагенты временно остановили операции с компаниями из России, из-за этого их клиенты не могут продать иностранные бумаги через зарубежные биржи.