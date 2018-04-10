Последнее обновление: 10.04.2018 17:35

Российские суверенные евробонды расширили потери из-за санкций США

Российские долларовые облигации во вторник расширили потери, а стоимость страхования долговых обязательств РФ подскочила до шестимесячного пика после введения США новых санкций в отношении российских компаний и их владельцев.

Российские суверенные облигации в долларах повсеместно снизились. Еврооблигации с погашением в 2043 году упали в цене на 3,8 цента до примерно 105,7 цента, согласно Tradeweb.

Стоимость еврооблигаций с погашением в июне 2027 года снизилась на 2 цента до 95,3 цента - рекордного минимума, а бондов с погашением в мае 2026 года - на 1,2 цента до 100,6 цента.

Средний спред доходности российских долларовых облигаций к казначейским бумагам США по индексу JPMorgan EMBI Global Diversified расширился на 15 базисных пунктов до 225 базисных пунктов.

Пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) на российские облигации выросли до 144 базисных пунктов - максимума с конца сентября, прибавив 6 базисных пунктов к закрытию понедельника, согласно данным IHS Markit.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование