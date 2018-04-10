Российские суверенные евробонды расширили потери из-за санкций США

Российские долларовые облигации во вторник расширили потери, а стоимость страхования долговых обязательств РФ подскочила до шестимесячного пика после введения США новых санкций в отношении российских компаний и их владельцев.

Российские суверенные облигации в долларах повсеместно снизились. Еврооблигации с погашением в 2043 году упали в цене на 3,8 цента до примерно 105,7 цента, согласно Tradeweb.

Стоимость еврооблигаций с погашением в июне 2027 года снизилась на 2 цента до 95,3 цента - рекордного минимума, а бондов с погашением в мае 2026 года - на 1,2 цента до 100,6 цента.

Средний спред доходности российских долларовых облигаций к казначейским бумагам США по индексу JPMorgan EMBI Global Diversified расширился на 15 базисных пунктов до 225 базисных пунктов.

Пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) на российские облигации выросли до 144 базисных пунктов - максимума с конца сентября, прибавив 6 базисных пунктов к закрытию понедельника, согласно данным IHS Markit.