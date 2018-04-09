Российские суверенные евробонды упали на фоне новых санкций США

Российские суверенные облигации в долларах повсеместно снизились в понедельник после введения США новых санкций в отношении российских компаний и их владельцев, призванных наказать Москву за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в сентябре 2043 года опустилась на 1,3 цента до 112,2 цента, минимальной отметки за пять дней, по данным Tradeweb. Еврооблигации с погашением в марте 2029 года упали в цене на 0,7 цента до 98,7 цента.

Минфин США ввел санкции в отношении 24 крупнейших российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, половина из которых связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Американские власти сообщили, что новые санкции стали ответом на “злонамеренные действия” российских властей по всему миру.