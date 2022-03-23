США могут упростить въезд для граждан Украины

Американская администрация планирует начать на этой неделе работу по облегчению въезда в США для ряда категорий граждан Украины, сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Будет ускорено получение виз родственниками американских граждан или обладателей вида на жительство в США, рассказал один из собеседников агентства. По его словам, в администрации намерены увеличить число сотрудников, которые занимаются обработкой заявлений на получение временного статуса, позволяющего попасть в страну по гуманитарным причинам.

Кроме того, особое внимание будет уделено активистам, представителям ЛГБТ- сообщества, журналистам и другим «потенциально уязвимым» группам, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В начале февраля осведомленный источник рассказал Fox News о подготовке американских властей к «значительному кризису беженцев». В конце февраля представитель Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США принять беженцев из Украины, отметив, что Вашингтон рассчитывает, что «многие из них, если не большинство, пожелают отправиться в соседние страны», пишет РБК.

По данным ООН, к середине марта Украину покинули 3 млн человек, среди которых было 157 тыс. граждан других государств. CNN сообщило, что на 19 марта в США из них приехали лишь около 690 человек.