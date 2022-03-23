ЕС начинает расследование в отношении руководства европейской пограничной службы

Антикоррупционное агентство ЕС (OLAF) ведет расследование, главным подозреваемым в котором вероятно является руководитель пограничной службы Frontex Фабрис Леггери.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Shpigel, он обвиняется в покрытии незаконной деятельности греческих пограничников.

OLAF потратил больше года на расследование, даже обыскав офис главы Frontex Фабриса Леггери и его ближайших помощников. Заключительный отчет агентства имеет более 200 страниц и строго конфиденциален. Даже европейские парламентарии, которым поручено контролировать Frontex, получили устное резюме доклада.

По словам нескольких присутствовавших на устном итоге, отчет OLAF обвиняет трех членов руководства Frontex в нарушении правил ЕС. Их имена официально не сообщаются, однако, как отмечает издание, есть много признаков того, что главным подозреваемым является руководитель Frontex.

Нарушения, о которых идет речь, касается обращения с ближневосточными мигрантами, прибывающими на лодках из Турции на греческие острова Лесбос и Самос.

Как сообщается, в нескольких случаях пограничники задержали лодок с беженцами, уничтожали двигатели судов, а затем буксовали суда к турецкому побережью и покинули их.

Иногда пограничники даже заставляли вернуть искателей убежища после того, как они уже добрались до греческих островов.

Такие операции среди правозащитников называют отталкиванием, и они запрещены в законодательстве ЕС.