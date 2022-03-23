Макрон продолжает унизительные телефонные беседы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта час обсуждал по телефону с Путиным прекращение огня в Украине, но, как и ожидалось, снова не смог договориться.

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

Это уже был восьмой по счету разговор Макрона с Путиным. Предыдущие семь также закончились безрезультатно. Но Макрон убежден, что необходимо дальше ломиться в закрытую дверь.

“Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.