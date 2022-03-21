BNP Paribas прекратит обрабатывать операции клиентов в России

Французская банковская группа BNP Paribas приняла решение приостановить осуществление транзакций в России на фоне антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Российское подразделение группы прекратит обслуживание с конца марта, сообщил банк своим корпоративным клиентам. Любые новые операции не будут выполняться, сообщает РБК.

В начале марта банк отключил сотрудников российского офиса от внутренних компьютерных систем, чтобы минимизировать возможность кибератак на свои ресурсы, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он также предупредил своих сотрудников о высокой вероятности кибератак со стороны России в других подразделениях группы, писало агентство со ссылкой на внутренний документ компании.

В российском подразделении BNP Paribas работают менее 500 человек (в международном бизнесе группы задействовано более 190 тыс. сотрудников), указывает Reuters. Компания постепенно сокращала свое присутствие в России: розничное банковское обслуживание было прекращено в 2012 году, потребительское кредитование — в 2020-м.

Ранее о приостановке новых операций или уходе из России объявили другие международные банки — немецкие банковские концерны Commerzbank и Deutsche Bank (полностью свернет бизнес), JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc. Согласно подсчетам ученых из Йельского университета, с 24 февраля из России ушли более 400 компаний.