Последнее обновление: 23.03.2022 08:57

Банк Crédit Agricole приостанавливает деятельность в России

Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole сообщил о решении полностью приостановить свою деятельность в России.

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия прекращения услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", - говорится в заявлении на официальном сайте банка.

Crédit Agricole также выразил поддержку и солидарность Украине.

"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", - говорится в заявлении, передает УНН.

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